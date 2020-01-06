Жители города Маалюля в Сирии получили гуманитарную помощь от военных РФ и фонда Кадырова

Дамаск, 6 января. Российские военные, сотрудники Центра по примирению враждующих сторон, доставили гуманитарную помощь жителям небольшого сирийского города Маалюля. В доставке гумпомощи жителям провинции Дамаск помогли работники общественного фонда имени Ахмата Кадырова.

Маалюля — небольшой туристический городок, расположенный к северо-востоку от столицы Сирии Дамаска. Город с преимущественно христианским населением известен своими монастырями и древней архитектурой.

До начала сирийской войны Маалюля был популярным туристическим направлением как внутри Сирии, так и в мире. Тысячи туристов стекались сюда, чтобы посетить исторические достопримечательности, в том числе монастыри святого Саркиса и святой Феклы. Практически все жители городка обеспечивали свои семьи благодаря туризму — в сезон население Маалюли вырастало в несколько раз.

К сожалению, в 2013 году город был захвачен джихадистами из террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в РФ). Многие дома были разрушены, пострадали древние монастыри, монахинь террористы взяли в заложники. Сейчас, после освобождения города, поток туристов иссяк, из-за чего большинство его жителей бедствуют.

Появление в городе колонны с российской гуманитарной помощью было встречено в Маалюля с радостью. Как сообщили источники Федерального агентства новостей, горожане получили продуктовые наборы, предметы первой необходимости, а нуждающиеся получили одеяла. Кроме того, российские военные из ЦПВС привезли для школьников канцелярские принадлежности и рюкзаки, которые часто становятся драгоценностью для детей из разоренной войной Сирии.

Жители города Маалюля поблагодарили россиян за помощь и пригласили военнослужащих и всех желающих приехать вновь и посетить их город с экскурсией.

Напомним, за несколько лет последовательной деятельности по восстановлению мирной жизни в Сирии сотрудники ЦПВС провели более 2,3 тысяч гуманитарных акций, в ходе которых был распределен гуманитарный груз общим весом почти 3,9 тысяч тонн. По мере возвращения сирийских территорий под контроль правительства в Дамаске география поставок гумпомощи расширялась — сейчас ЦПВС работает и на востоке Сирии в провинции Дейр-эз-Зор, и на севере в провинциях Алеппо, Ракка и Хасака.

1 Организация запрещена на территории РФ.