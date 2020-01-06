Диетолог Соломатина назвала продукты для борьбы с раком желудка

Москва, 6 января. Диетолог Елена Соломатина назвала продукты которые предотвращают заболевания желудочно-кишечного тракта. К ним относятся многие приправы.

Прекрасным профилактическим средством от рака желудка является имбирь. Этот корнеплод давно используют в народной медицине. Его можно употреблять в свежем, сушеном, молотом и засахаренном виде.

По словам Соломатиной, средиземноморский розмарин является отличным источником антиоксидантов. Его следует добавлять в салаты, он полезен для тех, кто хочет похудеть. Розмарин также можно заваривать с черным чаем.

Куркума имеет активное вещество, обладающее противовоспалительными свойствами. Куркума полезна вместе с мясом, ее надо добавлять в плов.

Процесс пищеварения поможет нормализовать острый красный перец чили. Но его нужно есть с осторожностью, чтобы не вызвать ожоги слизистой.

Диетолог добавила, что для желудка очень полезен чеснок. Он снижает риск возникновения рака толстой кишки, груди, пищевода. А вот мята перечная помогает при расстройстве желудка.

Наладить сон и успокоить органы ЖКТ поможет ромашка. Цветки ромашки полезны при лечении язв в ротовой полости и для профилактики пародонтоза, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее специалисты назвали малозаметные симптомы рака, на которые люди не обращают внимание. Это постоянная головная боль, пигментные пятна на коже.