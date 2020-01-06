Собчак «приревновала» Богомолова к инструктору на курорте в Куршевеле

Женева, 6 января. Экс-ведущая скандальной любовной телестройки «Дом-2», журналист и автор программы «Осторожно, Собчак!» на видеохостинге YouTube Ксения Собчак в своем Instagram-аккаунте делится с фолловерами фото и видео из отпуска, который она проводит с супругом Константином Богомоловым, матерью Людмилой Нарусовой, а также трехлетним сыном Платоном на горнолыжном курорте в Куршевеле.

«На легком глинтвейновом допинге готовимся к соревнованиям», — написала Собчак в комментарии под новым видео в социальной сети.

Светская львица в шутку поинтересовалась у супруга, который катается на лыжах всего второй день, есть ли будущее у российского лыжного спорта.

«Безусловно, в моем лице — ты это понимаешь! Ты привезешь доказательства», — заявил российский режиссер, отметив, что на соревнования он поедет под российским триколором, но «с допингом».

Собчак в шутку «приревновала» супруга, отметив, что у него очень симпатичная женщина-инструктор, а также предположила, что своим лыжным успехам он обязан ей.

«Малыш, я вдохновляюсь не этим. Я вдохновляюсь запретом на допинг», — парировал режиссер.

Напомним, в канун Нового года Богомолов вместо традиционного подведения итогов года внезапно и трогательно признался в любви супруге Собчак. Режиссер разместил романтичное послание в социальной сети Instagram.