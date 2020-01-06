Клинцевич уверен, что развитием Рунета РФ блокирует вмешательство в свое киберпространство

Москва, 6 января. Противостояние сетевым атакам Запада должно включать создание отечественных аналогов зарубежных социальных сервисов. Такое мнение выразил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По словам сенатора, блокировать фейки и атаки террористов в интернет-пространстве поможет суверенный Рунет и создание собственных соцсетей.

«Люди, которые получают информацию, должны отличать плохое от хорошего, чувствовать манипуляции Запада. Поэтому необходимо экспертное мнение, которое научит граждан видеть только объективные и достоверные данные», — рассказал представитель Совфеда ФБА «Экономика сегодня».

Клинцевич отметил, что в последние десятилетия скрывать данные стало сложно, но России удается оберегать информационное пространство от внешних угроз. Речь идет о создании национальной системы маршрутизации интернет-трафика, методах централизованного управления и других инструментах, способных избавить российский Интернет от двойных стандартов западных сервисов.

Политик обратил внимание, что демонстрация агрессивного настроя со стороны коллективного Запада в настоящее время очевидна как никогда ранее.

В 2019 году года западные СМИ и структуры не скрывали своей заинтересованности, искажая информацию о выборах в России, в частности известный видеохостинг YouTube выпускал ангажированные видеоролики на русском языке, выступая на стороне так называемой «оппозиции».

Напомним, после фиксации вмешательства во внутренние дела России в стране начали активно предпринимать меры по защите государственного суверенитета. За прошедший год в РФ приняли ряд важных инициатив, регулирующих сетевое пространство, среди которых законы «О суверенном Интернете», «О надежном Интернете» и «О повышении штрафов за нарушения правил хранения данных россиян».

В связи с тем, что в последнее время YouTube практикует цензуру и блокировку контента и ресурсов на территории РФ исключительно по политическим причинам, в 2020 году ожидается появление российского аналога зарубежного сервиса, работу над которым планирует начать Mail.ru Group. Отечественная платформа, как и YouTube, будет подбирать видео для пользователя на основе его интересов.