Аксенов рассказал, что украинцы не считают Крым захваченным

Севастополь, 6 января. Крым в прошлом году посетило 7,43 миллиона туристов, что на 9,3% больше показателя аналогичного периода 2018 года. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал руководитель республики Сергей Аксенов.

По словам Аксенова, при подсчетах учитывалась вся статистическая информация, в том числе сведения о налоговых поступлениях в региональный бюджет. Он указал на то, что 57% туристов приезжали на полуостров по Крымскому мосту через Керченский пролив, отметив, что «цифры дают объективную картину».

«По мосту по направлению в Крым проехало более 2,5 миллиона автотранспортных средств», — написал глава республики, подчеркнув, что в новогодние праздники на полуострове ожидается свыше 200 тысяч путешественников.

Как отметил Аксенов, среди иностранных туристов большинство — граждане Украины. По его словам, это свидетельствует о том, что украинцы не считают Крым захваченным, потому что к «оккупантам в гости обычно не ездят».

Крым стал частью России в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Киев до сих пор считает полуостров украинским. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».