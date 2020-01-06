Кинокритик Москвитин назвал главные сюрпризы «Золотого глобуса»

Москва, 6 января. Кинокритик Егор Москвитин рассказал, какие сюрпризы были на прошедшей в Лос-Анджелесе церемонии награждения победителей кинопремии «Золотой глобус».

Российские кинокритики удивились победе исторической ленты «1917». Фильм не участвовал ни в одном из международных фестивалей и не был показан в России. По словам эксперта, лента приедет в Москву только через несколько недель.

А вот победа авторского мультфильма «Потерянное звено» Криса Батлера стала приятной неожиданностью. Мультик обошел популярные «Холодное сердце — 2», «Как приручить дракона — 3», «Король-лев» и «Историю игрушек — 4». Хорошо, что иностранные журналисты в этом году выбрали что-то новое, добавил кинокритик.

Еще одним сюрпризом для кинокритиков стала победа актера Тэрона Эджертона (ранее он сыграл секретного агента «Эггси» в «Kingsman: Секретная служба»), который стал лучшим актером в мюзикле.

Эджертон сыграл в байопике о жизни певца Элтона Джона. Его «Рокетмен» полюбился зрителям и прессе.

«Рокетмен» после Каннского фестиваля и летнего проката как-то для всех исчез, а сейчас он снова набирает обороты», — приводит слова Москвитина телеканал «360».

Однако британскому актеру не стоит надеяться на «Оскар». Кинокритик уверен, что статуэтка уйдет к Хоакину Фениксу. А вот награда Квентина Тарантино за лучший сценарий фильма «Однажды в... Голливуде» не была неожиданностью.

Эксперты с первого дня проката были уверены, что картине удастся получить множество самых престижный кинопремий мира.

Ранее актер Хоакин Феникс пожаловался на то, что из фильма «Джокер» вырезали одну из лучших сцен. Лента побила рекорд по кассовым сборам в России, обойдя «Дедпул».