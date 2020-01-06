Украинские СМИ узнали детали об отдыхе Зеленского в роскошном отеле в Карпатах

Киев, 6 января. Президент Украины Владимир Зеленский встретил новогодние праздники в роскошном пятизвездочном отеле Radisson Blu Resort в Буковеле, где самый «бюджетный» номер обойдется в 11 тысяч гривен.

По данным украинских СМИ, которые раскрыли детали отдыха Зеленского, за сутки в президентском люксе необходимо выложить 100 тысяч гривен. Как рассказал сотрудник гостиницы, стоимость с завтраком обойдется в 15 тыс. гривен в сутки.

«За двое суток, если останетесь — 30 тыс. гривен. Стоимость президентского номера — 100 тысяч гривен в сутки», — сообщила администратор гостиницы.

Кроме того, в роскошном отеле есть свой SPA-центр, бассейн, сауны и фитнес-зал. При этом пребывание VIP-гостей скрупулезно скрывается от посторонних. Также у отеля есть вертолетная площадка, аренда воздушного судна стоит 1400 долларов в час.

Сотрудники курорта рассказали, что видели главу украинского государства на горнолыжных трассах.

«Зеленский был здесь 1 января, поднимался на спуск, катался здесь», — передает издание «Обозреватель» слова одного из сотрудников.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский провел новогодние праздники на украинском курорте Буковель в Карпатах.