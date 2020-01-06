Сирия, 6 января. Парламент Ирака проголосовал против иностранного военного присутствия и потребовал высылки американских войск. В Идлибе продолжают работу ВВС Сирии над позициями джихадистов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят точечные удары по расположениям джихадистов «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозреваются в нападении на КПП иракской армии в Киркуке.

Корпус стражей Исламской революции: закрывают погранпереходы на юго-востоке Дейр-эз-Зора и усиливают меры безопасности.

Международная коалиция: провели учения на востоке Дейр-эз-Зора, стягивают подкрепления в Хасаку.

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-востоке Сирии силы международной коалиции во главе с США продолжают расширять свое военное присутствие. В ответ на это отряды проиранского ополчения, подконтрольного командованию Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), повышают меры безопасности со своей стороны. Подразделения КСИР, дислоцированные в городе Абу-Кемаль на юго-востоке провинции, закрыли погранпереход «Аль-Каим» для движения коммерческих грузов и гражданских лиц. Новостное агентство Halab Today также сообщает, что ополчение усиливает меры безопасности в приграничной с Ираком зоне, которую планируют активно использовать для переброски военной техники и отрядов бойцов.

Ночью неизвестные обстреляли окрестности нефтегазового месторождения и нефтеперерабатывающего завода «Коноко», где расположена также база войск международной коалиции во главе с США, о чем также сообщает источник. В окрестностях завода приземлились три ракеты. Американцы подозревают, что обстрел вели из районов контроля иранского ополчения. Жертв нет.

Напомним, что конфликт обострился после того, как 3 января в Ираке американскими вооруженными силами был убит генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. По информации американских СМИ, он был убит по личному распоряжению президента США Дональда Трампа. В свою очередь президент Хасан Роухани пообещал, что Иран и другие страны Ближнего Востока отомстят Америке. Известно, что иранские власти уже обратились с письмом к генсеку и Совбезу ООН, в котором напомнили о своих правах на самооборону.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает о переброске американских военнослужащих с месторождения Аль-Омар в район Коноко. Конвои США также провели несколько патрулирований в окрестностях.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба самолеты ВВС Сирии продолжают наносить точечные удары по опорным пунктам джихадистов. Как сообщает медиаресурс Step News, утром с воздуха были атакованы базы джихадистов «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Кафр-Бетих. Под ударом оказались также огневые точки боевиков в районе поселка Маар-Шурин.

Издание Idlib Post сообщает о взрыве в административном центре провинции — городе Идлиб. Местные сообщили о громком хлопке в районе Аль-Таура. Причина взрыва пока не установлена, по данным издания, пострадавших также не зафиксировано.

Провинция Хасака

Источники, приближенные к боевикам «Демократических сил Сирии» (SDF), сообщили, что подкрепления коалиции вошли на территорию северо-восточной Сирии, куда прибыли из Ирака. Как уточняет источник в сети Twitter (@AbdoZehn) через погранпереход «Аль-Валид» в Хасаке в город Камышлы прибыл конвой из 100 грузовиков и направился к военной базе США в городе Аш-Шаддади.

Неизвестные совершили нападение на северо-востоке провинции и подожгли нефтяную скважину в окрестностях города Румейлан, как передает агентство Idlib News.

Ирак

В столице Ирака в очередной раз было обстреляно здание посольства США. Как сообщает РИА Новости, «зеленая зона» в центре столицы вторую ночь подряд подвергается атакам неизвестных. С конца октября посольство США в Багдаде было атаковано 14 раз. В результате нападения никто не был убит или ранен, как передает иракское новостное агентство ANF.

Парламент Ирака призвал американские и другие иностранные войска покинуть страну, поскольку усиливается негативная реакция на убийство Касема Сулеймани. Трамп пригрозил санкциями против Ирака и заявил, что, если американским войскам потребуется покинуть страну, иракское правительство должно будет заплатить Вашингтону за все военные объекты и авиабазы, построенные США в Ираке, как сообщает агентство Reuters. Штаб операции ВС США «Непоколебимая решимость» заявил, что кампания по выявлению и борьбе со «спящими ячейками» террористов «Исламского государства» будет прекращена. Заявление штаба было выпущено после голосования парламента Ирака.

Два иракских солдата были убиты, еще трое ранены в результате атаки террористов на КПП около города Тель-Тияб в провинции Киркук, как передает источник в сети Twitter (@TomtheBasedCat). ВС Ирака подозревают, что за нападением стоят террористов ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.