Авиакомпания Cham Wings опровергла фейки о переброске наемников из Дамаска в Ливию

Дамаск, 6 января. Представитель авиакомпании Cham Wings опроверг сообщения о перевозке «наемников» из Дамаска в Ливию. Протурецкие источники в соцсетях попытались выдать обычный гражданский авиарейс за помощь ЛНА в борьбе против правительства в Триполи.

Ранее в Twitter были опубликованы сообщения о авиарейсе в Бенгази. Опубликовавший сообщение медиаактивист, выступающий на стороне нелегитимного Правительства национального согласия Ливии, выдвинул предположение, что из Дамаска в Ливию отправляются «наемники» на помощь Ливийской национальной армии.

الان طـايـرة اجنحة الشام السورية طلعت من دمشق في طريقها الـى بـنـغـازي جايين سياحة بـس مش مـرتـزقـة !!! pic.twitter.com/xXZ2syJZMk — الــســيــف الــقــاطــع (@Aldamoh_201112) January 5, 2020

«Обратите внимание — самолет Cham Wings из Дамаска на пути в Бенгази, — написал автор сообщения. — Просто туризм, конечно же, это не наемники!»

В разговоре с Федеральным агентством новостей официальный представитель сирийской авиакомпании опроверг подозрения. По его словам, это регулярный рейс — самолеты Cham Wings совершают перелеты по маршруту Дамаск — Бенгази пять дней в неделю.

Представитель Cham Wings подчеркнул, что сирийская авиакомпания действует в соответствии с позицией официального Дамаска, который заявил о неприятии военного вмешательства во внутренний конфликт в Ливии.

Медиаисточники в социальных сетях, связанные с ПНС, начали вбрасывать большое количество сообщений о том, что на стороне ЛНА якобы сражаются «наемники из Сирии» или «русские наемники», после заявлений Турции о вмешательстве в ливийский конфликт и активизации работы так называемого «ливийского экспресса».

Ранее, напомним, стало известно, что из Стамбула в Ливию один за другим вылетают самолеты турецких и ливийских гражданских авиакомпаний, таких как Air Libya и Buraq. Правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана официально заявило о поддержке нелегитимного ПНС Ливии против сил Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара, которые в настоящее время штурмуют Триполи. Самолеты гражданских авиалиний были использованы для переброски нанятых в Сирии боевиков из протурецких формирований.

По данным различных источников, за несколько дней «ливийский экспресс» перебросил не менее тысячи боевиков из различных сирийских вооруженных группировок, в том числе «Файлак аш-Шам» и «Лива Султан Мурад». Еще около 1700 боевиков готовятся к переброске в тренировочных лагерях на территории Турции. В социальных сетях распространяются видеозаписи, сделанные переброшенными в Триполи протурецкими боевиками, в которых они открыто заявляют, что принадлежат к «Свободной сирийской армии» (ССА). Между тем в Дамаске готовятся принять закон, который грозит смертной казнью для сирийских граждан, вовлеченных в конфликт в Ливии на стороне террористов ПНС.