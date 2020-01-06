Комментатор Бадюков назвал везением победу Канады над Россией в МЧМ-2020

Москва, 6 января. Хоккейный комментатор Алексей Бадюков считает, что молодежной сборной Канады «просто повезло» выиграть у россиян в финальном матче чемпионата мира в Остраве.

Молодежный чемпионат мира по хоккею проходил с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года. В финале россияне уступили со счетом 3:4.

Двукратный обладатель кубка Гагарина Алексей Бадюков заявил, что российские хоккеисты выступили очень хорошо.

«Это была лучшая команда за последние годы и по потенциалу, и по мастерству, и по игре», — прокомментировал специалист, его слова приводит «НьюИнформ».

По его словам, все складывалось в пользу россиян, но в какой-то момент удача вернулась к канадцам. В третьем периоде они сделали семь бросков, из них в ворота россиян зашли три шайбы.

Так что победа молодежной сборной Канады стала «чудом». При этом у россиян были и амбиции, и возможности на первенство в чемпионате, резюмировал Бадюков.

Напомним, что на пьедестал МЧМ взошли канадцы (золото), россияне (серебро) и шведы (бронза). Пользователи из России поддержали в Сети национальную сборную, поблагодарив спортсменов за зрелищный матч.

