КНР назвала «военной авантюрой» действия США в Ираке

Пекин, 6 января. Недавние рискованные военные действия Пентагона ведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, китайские власти призывают Штаты не злоупотреблять военной силой. Об этом заявил во время брифинга в понедельник официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан.

Китайский дипломат указал на то, что «военные авантюры» Вашингтона нарушили основополагающие принципы международных отношений, а также привели к эскалации нестабильности в регионе.

«Мы настоятельно призываем США не злоупотреблять военной силой, призываем все стороны сохранять сдержанность, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации», — подчеркнул Шуан.

Он также обратил внимание на то, что Пекин выступает категорически против применения военной силы в отношениях на мировой арене, поскольку военные методы не являются выходом из ситуации.

Напомним, в ночь на 3 января Минобороны США провело в районе аэропорта Багдада операцию против иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя руководителя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса​​​, в результате авиационного удара оба погибли. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за убийство Сулеймани. Хозяин Белого дома Дональд Трамп пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям, расположенным в Иране, если американцы будут атакованы.