Партия Порошенко готовит запросы к Зеленскому о поездке в Оман и въезде Добронравова

Киев, 6 января. Представительницы партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе и Ирина Геращенко готовят запросы к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу его поездки в Оман и разрешения на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову и шведскому певцу Dr Alban. Об этом сообщается на страницах парламентариев в Facebook.

Депутаты партии, возглавляемой экс-главой Украины Петром Порошенко, планируют узнать у нового лидера страны подробности о последних принятых решениях.

«Пока мы за свой счет поехали на Гуцульщину на Рождество, президент за свой счет улетел развивать торгово-экономические и дипломатические отношения с Оманом […] Готовим запрос от «Европейской солидарности» на ОПУ и МИД — кто именно из представителей этих ведомств будет сопровождать главу государства на этих ответственных встречах, какие конкретно вопросы и с кем будут обсуждаться, каких результатов ожидать», — написала Климпуш-Цинцадзе.

Ее коллега по партии выразила недовольство в связи с событиями в культурной сфере. Геращенко возмутилась, что актеру Добронравову и музыканту Dr. Alban, выступавшим в «оккупированном» Крыму, был разрешен въезд на Украину. В открытии границы двум указанным персонам депутат увидела нарушение национального законодательства.

Она заявила, что оба артиста «публично называют аннексированный РФ полуостров спорной территорией». Кроме того, она указала, что сериал «Сваты» вернулся на украинские экраны с приходом к власти Зеленского. По ее словам, «теперь и «крымнаши» к нам в гости прутся».

Музыканта из Швеции парламентарий упрекнула за фото с нынешним главой государства, которое тот опубликовал в соцсетях с благодарностью Зеленскому за обход запрета на въезд в страну. При этом глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко ранее вмешательство президента в ситуацию с пересечением границы шведским артистом опроверг.

Накануне стало известно, что украинский лидер тайно покинул страну и отправился в отпуск за границу вместе с семьей. Журналисты сообщали, что он отдыхает в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel в Омане, недалеко от столицы страны Маската.