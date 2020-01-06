Патриарх Кирилл поздравил россиян с Рождеством

Москва, 6 января. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл накануне Рождества призвал верующих отказаться от комфорта ради искренней веры.

В рождественском обращении к православным глава РПЦ отметил, что «Господь рождается не в царских чертогах, а в убогой пещере». Но, по мнению патриарха, «хуже вертепа и беднее яслей» может быть только «опустошенная грехом» душа человека, передает телеканал «360».

Кирилл отметил, что сейчас единство верующих подвергается серьезным испытаниям. Люди должны противостоять войнам, церковному расколу, обязаны бороться с несправедливостью. И в это время бог находится рядом с человеком, он «смиренно ждет, когда мы наконец впустим его в свою жизнь».

Напомним, что 7 января в России православные христиане отмечают Рождество Христово. Верующие готовятся к празднику строгим постом.