Поклонники раскритиковали в Сети «нереально большие губы» Лорак

Москва, 6 января. Новый снимок украинской певицы Ани Лорак в социальных сетях вызвал неоднозначную реакцию у поклонников, некоторые пользователи Instagram раскритиковали исполнительницу из-за «сильно перекачанных» губ.

Фолловеры Лорак в очередной раз раскритиковали изменившуюся внешность артистки. По мнению хейтеров, певица «переделала» себя. Так, якобы теперь ее губы выглядят «нереально большими». Фолловеры порекомендовали певице не увлекаться «инъекциями красоты», потому что без них она выглядит красивее.

«Ани, хватит нас пугать!», «Губищи какие сделала!» — раскритиковали участники обсуждения.

Некоторые комментаторы даже сравнили Лорак с кинозлодеем Джокером, который известен зрителю своей «улыбкой».

«На кого ты стала похожа?» — удивлялись поклонники.

Ранее пользователи Сети назвали Ани Лорак «шаблонной куклой» из-за «пластмассового» лица на фотографии.

В последнее время украинская артистка стала одной из самых неоднозначных представительниц российского шоу-бизнеса. Раньше Лорак могла похвастаться идеальной репутацией, но сейчас у нее появилось большое число недоброжелателей. Хейтеры уверены, что пережившая бракоразводный процесс 41-летняя певица пытается оставаться привлекательной при помощи пластики и косметологии.