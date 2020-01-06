Мясников назвал пять популярных в России бесполезных народных методов лечения

Москва, 6 января. Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал популярные народные методы лечения, которые не избавляют от болезней и могут стать причиной новых проблем со здоровьем.

По словам Мясникова, распространенный способ лечения насморка с помощью капель в нос из чеснока и лука неэффективен. В некоторой степени он может только облегчить симптомы — заложенность носа и кашель, однако полностью устранить их лучше с помощью промывания физраствором или морской водой.

«Если закапывать лук и чеснок, наверное, потечет еще больше. Это раздражающие капли», — пояснил Мясников.

Дыхание над горячим картофелем также способно лишь уменьшить симптомы простуды, но не избавить от нее, уверен доктор.

Вариант лечения ангины керосином Мясников назвал не просто бесполезным, но и вредным, передает «Экономика сегодня». Он подчеркнул, что лечить заболевание, которое обычно является вирусным, с помощью этого средства — «просто глупость».

К числу неэффективных и усугубляющих здоровье методов специалист также отнес клизмы из чеснока и молока, к которым некоторые прибегают, чтобы избавиться от глистов. Врач объяснил, что вывести паразитов такой способ не поможет, зато стать причиной расстройства кишечника — вполне.

Другим напрасным способом лечения Мясников назвал клизму из сока капусты, которая применяется многими в борьбе с язвой и гастритом. Как правило, эти состояния лечатся антибиотиками, уточнил он.

При лечении народными средствами Мясников призвал россиян «иметь чувство здравого смысла».

Ранее знаменитый доктор привел ряд фактов доказательной медицины, которые опровергают предыдущие выводы медиков, сообщает «Царьград». По словам врача, ранняя диагностика определенных видов рака мало что дает пациенту, а некоторые опухоли лечить совершенно не стоит.