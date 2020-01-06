Манукян предложил нестандартные пути для победы над США в информационной войне

Информационная война, развязанная Соединенными Штатами против России, идет постоянно, но в последнее время она заметено усилилась. Инициатором этой войны всегда являлся Вашингтон, еще с советских времен, когда оголтелая антисоветская пропаганда была основой идеологии США.

Сегодня идеологическое противостояние между Россией и США, в том числе в информационном поле, еще более напряженное. Президент России Владимир Путин четко обозначил эту проблему еще в своей Мюнхенской речи на конференции по безопасности в 2007 году, напомнил в комментарии Федеральному агентству новостей депутат Госдумы Евгений Федоров.

«Долгие годы мир был однополярным, причем существовавшим по американским правилам, таким он стал в результате распада Советского Союза, — отметил депутат. — Перед нашей страной стояла задача изменить этот однополярный мир».

Эта задача была выполнена, в мире появились новые центры силы, в первую очередь вернувшая себе былую мощь Россия, а также набирающий силу Китай, Индия, другие восточные страны и объединения (например, БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР — о значимости которого неоднократно говорил президент РФ).

Все это предсказуемо не нравится Вашингтону, теряющему свою гегемонистскую роль, отмечают эксперты. Отсюда — засылка в нашу страну эмиссаров «пятой колонны», прошедших подготовку в США. Отсюда — наглые действия США на мировой арене, которые можно назвать международным терроризмом (в том числе убийство иранского генерала Касема Сулеймани). Отсюда — попытка США влиять на общественное мнение в России посредством интернет-гигантов и социальных сетей, которые, и это даже не скрывается, находятся под полным контролем американских спецслужб.

России в построении своей идеологии, в противостоянии США на идеологическом фронте необходимо играть по своим правилам, это касается в том числе внутренней повестки, считает член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян.

«В этой информационной войне нам просто необходимо играть по собственным правилам, — отметил Манукян в комментарии Федеральному агентству новостей. — Это касается в том числе Рунета, который является самодостаточным сегментом, где Россия должна устанавливать свои правила, не отдавая это пространство на откуп американским интернет-гигантам, а по сути — спецслужбам США».

Именно поэтому необходимо пресекать явно антироссийскую деятельность таких американских интернет-ресурсов, как Twitter, Facebook, YouTube и Google, отмечает собеседник ФАН.

«Если они хотят работать в России, то должны строго следовать законодательству РФ, но пока мы видим, что они его беспрерывно и нагло нарушают, я сам как блогер и публицист неоднократно страдал от их немотивированных блокировок», — отметил Манукян.

Кроме того, не стоит забывать, что данные миллионов пользователей из России до сих пор хранятся на серверах в США, что напрямую нарушает российское законодательство, предупреждает эксперт.

«Как можно использовать эти данные для манипулирования общественным мнением, для создания фейковых новостей, ярко показано в новом российском блокбастере «Вторжение», — отметил блогер. — Недооценка важности информационного фронта борьбы США против нашей страны просто опасна».

По мнению члена совета при ГД, в этой борьбе России нужно искать нестандартные пути, которые помогут нам прийти к победе.

«Нам нужно ставить заслон американской пропаганде на всех рубежах, в том числе посредством произведений искусства, например, создания собственной кинопродукции, не уступающей голливудской по качеству и уж точно — более близкой российскому зрителю. В связи с этим напомню о грандиозном успехе новой российской комедии «Холоп», — отметил блогер.

Подробный анализ победного для России «сражения» с США на информационном поле на основе киноафиши первой недели 2020 года от Вадима Манукяна читайте в ближайшее время на сайте ФАН.

С мнением, что России нужно активнее противостоять США на информационном фронте, согласны многие эксперты — «мягкая сила» в сочетании с военной мощью и политическими успехами нашей страны не дадут вернуться к однополярному миру, когда Вашингтон являлся единственным «законодателем мод». Сегодня такой расклад уже, к счастью, невозможен.