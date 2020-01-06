Поклонская сравнила связанные с Бандерой идеи националистов с болезнью

Москва, 6 января. Чиновники-националисты готовы вложить украденные у народа деньги в строительство памятника лидеру ОУН-УПА1 (запрещена в России) Степану Бандере рядом с границей РФ, но в Киеве, Кривом Роге, Донецке люди знают правду и ненавидят «бандеровскую шваль». Об этом написала в своем Instagram-аккаунте депутат Госдумы России Наталья Поклонская.

«Хорошо, что не замахнулись переименовать какой-нибудь город в Бандеровск — ну, чтобы в очередной раз насолить России! И плевать им на мнение народа! Конечно, эти бредовые идеи не имеют никакого отношения к обычным украинцам: что в Киеве, что в Кривом Роге, что в Донецке люди знают правду и ненавидят всю эту бандеровскую шваль», — заявила парламентарий.

Поклонская обратила внимание на то, что в головах отдельных последователей экс-главы Украины Петра Порошенко сидит этот «мерзкий вирус». Она назвала идеи, связанные с Бандерой, «настоящей болезнью», которую давно необходимо внести в медицинские справочники по психиатрии.

«Симптомы болезни таковы: человек начинает непроизвольно выкрикивать слово «Бандера», а в это время его руки гребут в карманы бюджетные деньги», — резюмировала депутат.

Ранее градоначальник украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в Конотопе в 40 километрах от границы с Российской Федерацией могут построить монумент Бандере, передавал телеканал «360». По его словам, статую хотят установить лицом к российской границе, чтобы «Бандера смотрел на Кремль».

1 Организация запрещена на территории РФ.