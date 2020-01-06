Волочкова случайно показала своего таинственного бойфренда

Москва, 6 января. Балерина Анастасия Волочкова нечаянно показала интернет-пользователям своего таинственного возлюбленного. В личном Instagram-аккаунте звезда опубликовала фото с отдыха в Таиланде с предполагаемым кавалером.

Артистка выложила в соцсеть затемненный снимок, на котором разглядеть лицо мужчины было невозможно. Однако любопытные поклонники проявили смекалку и высветлили фото.

В кадре мужчина позирует вместе с Волочковой на фоне рассветного неба. Избранник балерины ниже ее ростом, телосложения крепкого, не худощавый и не полный. Одет в пляжные голубые шорты с рисунком, футболку и кепку, которая не позволяет увидеть прическу и цвет волос.

Звезда неоднократно говорила о том, что у нее есть некий бойфренд. Балерина утверждала, что мужчина не любит фотографироваться, поэтому никогда не появляется с ней на фотографиях. Как пишет Spb.Kp.ru, в своих мемуарах «Плата за успех» Волочкова рассказывала о своих чувствах к таинственному возлюбленному.

«Мои отношения, которые сложились с мистером М, — это мощнейший взрыв эмоций и в то же время потрясающая гармония, какой у меня никогда и ни с кем не было. Так прекрасный цветок спокойно может жить у подножья вулкана. Нам никогда не бывает скучно вдвоем, и хотя у каждого из нас есть свои дела: у меня репетиции, встречи,съемки, у него — бизнес, деловые переговоры с партнерами, встречи», — цитирует балерину газета.

Кем в действительности приходится Волочковой мужчина со снимка — неизвестно, поскольку позднее она заменила фото, опубликовав кадр, на котором позирует в одиночестве. Никаких комментариев по поводу публикации артистка не оставила.