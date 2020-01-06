Российский турист погиб на горнолыжном курорте в Грузии

Тбилиси, 6 января. Гражданин Российской Федерации оказался под лавиной на грузинском горнолыжном курорте Гудаури, сотрудники спасательных служб обнаружили его мертвым. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе МВД страны.

В грузинском ведомстве уточнили, что российский путешественник без вести пропал накануне, его поиски продолжались в течение суток. Согласно данным МВД Грузии, россиянин обнаружен мертвым.

«К поисковым работам были подключены спасательные службы компании по развитию горнолыжных курортов минэкономики», — следует из сообщения.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, 3 января в результате схода снежной лавины на востоке Франции погиб один военный, еще один получил тяжелые травмы.