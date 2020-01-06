НАТО проведет экстренное заседание по ситуации в Ираке после убийства Сулеймани

Брюссель, 6 января. Североатлантический альянс подтвердил проведение экстренного заседания в понедельник в Бельгии из-за ситуации в Ираке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского авиационного удара. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе военного блока.

«Генсек НАТО Йенс Столтенберг принял решение созвать послов государств военного блока после консультаций со странами альянса. Североатлантический совет рассмотрит ситуацию в регионе 6 января», — передает ТАСС слова представителя пресс-службы.

Ожидается, что заседание начнется в 15.00 (17.00 по московскому времени).

Напомним, 4 января Североатлантический альянс прекратил работу своей миссии в Багдаде по подготовке иракских военных из-за опасений за безопасность своих инструкторов. Представитель военного блока указал на то, что это было самостоятельное решение НАТО. Однако, согласно сведениям из дипломатических источников, на такую меру НАТО пошла под давлением иракской стороны, де-факто блокировавшей работу миссии.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» был убит в районе багдадского аэропорта в результате ракетного удара США. Ракетный удар по транспортной колонне, в которой находился Касем Сулеймани, был нанесен американскими военными.