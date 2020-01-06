Роспотребнадзор назвал продукты, вызывающие отравление

Москва, 6 января. Роспотребнадзор назвал продукты, которые вызывают отравление чаще всего, и рассказал, как избежать инфекций, передающихся с едой.

«С продуктами питания могут передаваться возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатит А и других болезней, кроме того, большой удельный вес составляют пищевые токсикоинфекции», — объясняют специалисты.

По словам экспертов, наиболее высок риск возникновения инфекции в многокомпонентных салатах, особенно в тех из них, которые заправлены майонезом или сметаной.

Потенциальным источником отравления могут стать кондитерские изделия с кремом, шаурма, блюда из рубленного мяса и холодец. Возбудители инфекционных болезней также могут оставаться на поверхности плохо промытых фруктов и овощей.

Избежать неприятных последствий позволит правильное приготовление и хранение пищи. Так, салаты, изделия из рубленного мяса, студень и заливное рекомендуется готовить в домашних условиях и в небольшом количестве, чтобы остатки блюд не задерживались более суток.

При покупке готовой пищи в магазине необходимо обращать внимание на время изготовления и срок реализации. Полуфабрикаты, изделия из мяса нужно обязательно подвергать повторной термической обработке, а пирожные и торты с кремом хранить в холодильнике.

Перед готовкой дома важно тщательно мыть руки, а также делать это после контакта с сырой продукцией. Использовать отдельные разделочные доски и ножи для «сырого» и «готового», тщательно промывать (с обработкой кипятком) зелень, овощи и фрукты, не готовить заблаговременно (более суток) рубленное мясо, в холодильнике стараться не хранить на одной полке готовые блюда и сырое мясо и рыбу.

В случае недомогания, особенно при наличии расстройства стула, тошноты или боли в животе, эксперты не советуют заниматься приготовлением пищи для семьи и гостей и призывают немедленно обратиться за медицинской помощью.