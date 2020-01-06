Дочь Сулеймани предупредила «безумного» Трампа об ответе за смерть отца

Тегеран, 6 января. Дочь убитого командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР — элитные части иранской армии) генерала Касема Сулеймани Зейнаб Сулеймани в ходе церемонии прощания заявила, что главе вашингтонской администрации Дональду Трампу не стоит думать, что на смерть ее отца не последует ответа. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение.

По данным издания, Зейнаб Сулеймани назвала американского лидера «безумным».

«Безумный Трамп, не думай, что убийство отца свидетельствует о том, что все кончено», — предупредила она.

Кроме того, она обратила внимание на то, что после смерти Сулеймани для Вашингтона и Иерусалима наступил «темный день».

Обстановка на Ближнем Востоке сильно обострилась после того, как 3 января военное ведомство Штатов сообщило об операции, во время которой в районе воздушной гавани Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Авиаудар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по личному приказу Трампа. Согласно версии Белого дома, операция носила оборонительный характер, поскольку преследовала цель защитить американских военных, находящихся на Ближнем Востоке.

Высший совет национальной безопасности Ирана заверил в том, что отомстит за убийство Сулеймани. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонной беседе с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны Вашингтона.