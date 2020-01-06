Немецкие ученые из BfR рассказали об ошибке заваривания, превращающей чай в яд

Берлин, 6 января. Научные сотрудники из немецкого Федерального института оценки рисков (BfR) рассказали, на что необходимо обязательно обращать внимание при заваривании чая. Об этом сообщает издание Focus.de.

Как отметили исследователи, нужно строго следовать инструкции чайных производителей, которые советуют заливать листья или травяной сбор кипятком. После этого, по словам ученых, напиток должен завариться на протяжении пяти минут. И только потом можно приступить к чаепитию.

Немецкие ученые отметили, что даже в самом дорогом сорте чая могут присутствовать опасные для здоровья бактерии, которые нейтрализуются именно из-за воздействия кипятка. При неправильном заваривании, указали эксперты, чай может превратиться в яд.

Помимо этого, специалисты не рекомендуют пить чай, который настаивался в течение нескольких часов, поскольку такой напиток не обладает никакими полезными свойствами.

Напомним, в середине декабря сотрудники Роскачества обнаружили пестициды в органических чаях из России и Шри-Ланки.