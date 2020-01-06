Брэд Питт получил «Золотой глобус» за роль в фильме Тарантино

Лос-Анджелес, 6 января. Американский актер Брэд Питт получил «Золотой глобус» за роль второго плана в фильме голливудского режиссера Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде».

Для Питта это седьмая номинация и вторая победа на «Золотом глобусе». На 77-й церемонии вручения наград Ассоциации иностранной прессы Голливуда HFPA он обошел таких мэтров киноэкрана, как Аль Пачино («Ирландец»), Джо Пеши («Ирландец»), Энтони Хопкинса («Два папы») и Тома Хэнкса («Прекрасный день по соседству»).

Ранее стало известно, что Тарантино получил «Золотой глобус» в категории «Лучший сценарий» за работу над своей последней культовой лентой. В одной категории с картиной были также представлены «Кролик Джоджо» Тайка Вайтити, «Достать ножи» Райана Джонсона, биографическая история артиста Руди Мура «Меня зовут Долемайт» режиссера Крэйга Брюэра и «Рокетмен» Декстера Флетчера.

Фильм «Однажды в… Голливуде» вышел на российских экранах 8 августа 2019 года. Отечественные зрители активно смотрели картину в кино, и она побила рекорд кассовых сборов среди всех фильмов Тарантино в России, собрав более миллиарда рублей за четыре недели проката.

Очередная церемония вручения кинопремии «Золотой глобус», которая является второй по престижности в США после «Оскара», прошла в Беверли-Хиллз штата Калифорния. В этом году лидерами по количеству номинаций стали два фильма — «Брачная история» американского режиссера Ноа Баумбака, номинированная в шести категориях, и кинокартина «Ирландец» Мартина Скорсезе, номинированная в пяти категориях.