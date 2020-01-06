Мини-сериал «Чернобыль» завоевал «Золотой глобус»

Беверли-Хиллз, 6 января. Пятисерийное телевизионное шоу «Чернобыль» канала HBO завоевало «Золотой глобус» в категории коротких сериалов, церемонию вручения награды транслировал телеканал NBC.

В этой номинации также были представлены «Уловка-22», «Фосси/Вердон», «Самый громкий голос» и «Невероятное», сообщает «Царьград».

Мини-сериал «Чернобыль» о трагедии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году и об усилиях по устранению ее последствий вышел в 2019 году на телеканале HBO. В сентябре шоу было удостоено премии Emmy.

Ранее российский кинокритик Михаил Моркин объяснил, почему победы «Чернобыля» и «Игры престолов» в номинациях «Лучший мини-сериал» и «Лучший сериал» на американской кинопремии Emmy вовсе не удивляют.