Сэм Мендес получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший режиссер»

Беверли-Хиллз, 6 января. Американскую кинонаграду «Золотой глобус» в номинации «Лучший режиссер» получил английский продюсер и драматург Сэм Мендес за военный фильм «1917». Церемония вручения награды прошла накануне в Калифорнии.

Драма 54-летнего британца рассказывает o судьбe двух молодыx британских военных Первой мировой войны, которые должны доставить на фронт приказ об отмене атаки в почти нереальный срок, иначе батальон из 1,6 тыс. человек окажется в засаде.

Ранее стало известно, что премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» получила картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хo.

Премия «Золотой глобус», традиционно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по статусу уступает в США только «Оскару». Награда вручается по результатам прошедших 12 месяцев в более чем 20 категориях.