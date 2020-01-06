CNBC сообщил, что Ирак уведомит посла США о высылке американских войск

Багдад, 6 января. Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди намерен встретиться с послом Соединенных Штатов в Багдаде Мэттом Тьюллером. Ожидается, что Махди уведомит его о решении выслать американский военный контингент из республики. Об этом сообщает в понедельник телеканал CNBC.

Накануне парламент Ирака на фоне убийства американскими военными в аэропорту Багдада влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани и шиитского иракского командира Абу Махди аль-Мухандиса проголосовал за разрыв взаимодействия с международной коалицией во главе с Вашингтоном по борьбе с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в России) и за требование к правительству прекратить зарубежное военное присутствие.

Американские власти в ответ выразили свое разочарование, а глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что войска США не покинут Ирак до тех пор, пока власти этой страны не заплатят за американскую авиационную базу, сообщал «Царьград».

1 Организация запрещена на территории РФ.