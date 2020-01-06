Пелоси заявила, что Конгресс собирается ограничить полномочия Трампа по Ирану

Вашингтон, 6 января. Палата представителей Конгресса США ограничит военные полномочия президента Дональда Трампа по Ирану. Об этом сообщила спикер Нэнси Пелоси.

«На этой неделе палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана», — говорится в заявлении на сайте спикера.

Отмечается, что резолюция схожа с предложенной ранее сенатором от Демократической партии Тимом Кейном, в которой политик предложил на законодательном уровне запретить американскому лидеру вести военные действия против Ирана без одобрения Конгресса.

На сайте Пелоси подчеркивается, что документ «вновь подтверждает давние надзорные обязанности Конгресса», которые заключаются в том, что, если дальнейшего решения органа не последует, военные действия администрации в отношении Ирана прекратятся в течение 30 дней.

Напомним, в ночь 3 января в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада был убит командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани.

Приказ об обстреле лично отдал Трамп. В Пентагоне заявили, что это якобы была самооборона и назвали Сулеймани «террористом номер один в мире».

Ранее Пелоси прокомментировала действия главы Белого дома, отдавшего приказ о ликвидации генерала. Она назвала действия Трампа «провокационными и непропорциональными».