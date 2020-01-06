Оливия Колман получила «Золотой глобус» за роль в сериале «Корона»

Лос-Анджелес, 6 января. Британская актриса Оливия Колман получила премию «Золотой глобус» за роль в сериале «Корона». Об этом сообщил телеканал NBC.

В Калифорнии состоялась 77-я церемония вручения наград Ассоциации иностранной прессы Голливуда HFPA. Колман получила награду в категории «Лучшая актриса в драматическом сериале» за роль в работе, рассказывающей историю королевы Елизаветы II с момента ее свадьбы в 1947 году до настоящего времени.

Наряду с британской артисткой в этой номинации были представлены такие известные актрисы, как Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун («Утреннее шоу»), Николь Кидман («Большая маленькая ложь») и Джоди Комер («Убивая Еву»).

«Последний год мне казалось, что я живу чью-то жизнь, и сейчас я определенно завоевала чью-то награду», — сказала актриса, получая статуэтку.

Лучшим драматическим сериалом по версии «Золотого глобуса» в 2019 году стали «Наследники», которые в этой номинации обошли «Корону», «Утреннее шоу», «Большую маленькую ложь» и «Убивая Еву».

Американская премия «Золотой глобус» ежегодно присуждается в более чем 20 номинациях за достижения в кино и на телеэкране. Лауреатов премии выбирают члены Ассоциации иностранной прессы Голливуда, число которых не превышает 100 человек. Рекордсменкой по числу наград этой премии является американская актриса Мерил Стрип. Ей удалось завоевать восемь побед в персональных номинациях.

Британка Колман ранее завоевывала две награды «Золотой глобус», а также становилась лауреатом «Оскара», четырех премий BAFTA и «Кубка Вольпи».