Японские журналисты издания Yomiur рассказали, как избежать похмелья

Токио, 6 января. Журналисты японского издания Yomiur заявили, что перед застольем или вечеринкой не надо отказываться от молочных продуктов, которые в какой-то мере смягчают воздействие алкогольных напитков на слизистую оболочку желудка.

В Японии полагают, что во время застолья необходимо сделать акцент на употреблении жирных блюд, к примеру, отдать предпочтение жареному картофелю и курице во фритюре. Однако журналисты отмечают, что надо делать это осторожно, поскольку жирная пища тяжело переваривается и является нагрузкой для организма.

Кроме того, необходимо помнить, что вода и зеленый чай сокращают концентрацию алкоголя и восстанавливают баланс жидкости в организме. Алкогольные напитки обладают мочегонным эффектом и способны привести к обезвоживанию.

Японские эксперты также напомнили, что систематическое употребление спиртных напитков вредит здоровью из-за нагрузки на внутренние органы.

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