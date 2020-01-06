Японский аналитик Мори Кэнтаро назвал МиГ-25 бессменным «королем скорости»

Токио, 6 января. Военный аналитик из Японии Мори Кэнтаро назвал истребитель МиГ-25, разработанный еще в советские годы, «королем скорости», который занимает высшую ступень пьедестала почета последние 50 лет.

Статью о преимуществах истребителя Кэнтаро опубликовал в своем блоге на сервисе Yahoo News Japan. В ней говорится, что в 1962 году МиГ поставил мировой рекорд, сумев достичь средней часовой скорости 2981,5 км на 500-километровом маршруте с радиусом в 80 километров, сообщает РИА Новости. Данный рекорд пока не побил ни один из истребителей в мире.

Другим преимуществом эксперт называет специальные стальные сплавы, которые использовались при создании обшивки машины. Дело в том, что в отличии от алюминия, они способны выдерживать чрезвычайно высокие температуры при наборе скорости.

Еще одним показателем МиГ-25, поразившим японца, стала его скороподъемность. Высоты 35000 метров самолет достигает за 4 минуты 11 секунд.

Истребитель МиГ-25 создавался советскими инженерами в 1960-х годах для противостояния самолетам США, таким как разведчик А-12 и бомбардировщик ХВ-70.

Ранее американское издание Military Watch представило, какими будут пять российских самолетов, которые можно будет увидеть после 2020 года. Так, например, эксперты из США предполагают, что проектируемый в России бомбардировщик ПАК ДА будет оснащен гиперзвуковыми баллистическими ракетами и станет ответом на китайский H-20 Китая и американский B-21 Raider, пишет «Газета.ru».