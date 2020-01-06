Зеппельт обвинил главу IWF в «создании культуры коррупции» и сокрытии допинга

Берлин, 6 января. Немецкий телевизионный канал ARD в воскресенье выпустил документальный фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

В ленте федерация и ее бессменный глава Тамаш Аян обвиняются в формировании «культуры коррупции» и сокрытии допинга. Так, репортер утверждает, что некоторые допинг-контролеры якобы брали средства за различные манипуляции с образцами мочи. На скрытую камеру был записан разговор доктора сборной Молдавии по тяжелой атлетике, который объяснил, какие махинации можно делать с анализами мочи.

Кроме того, в фильме ARD приводятся документы, согласно которым для IWF из Международного олимпийского комитета (МОК) якобы поступило не менее 5 миллионов долларов, которые были переведены на два банковских счета в Швейцарии, контроль за которыми осуществлял только Аян.

В IWF заявили, что организация изучает предъявленные обвинения.

«IWF крайне серьезно относится к этим утверждениям и, в случае необходимости, рассмотрит независимую помощь третьей стороны в расследовании данных», — сообщили в организации.

Напомним, в 2016 году Зеппельт и телеканал ARD в суде признали свой фильм о допинге враньем.