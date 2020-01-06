В Сети назвали «нелепым» наряд Валерии на концерте в Воронеже

Воронеж, 6 января. Российская эстрадная исполнительница Валерия вызвала волну критики и негодования среди пользователей Instagram после публикации, где показала костюм, в который она была одета за некоторое время до концерта в Воронеже.

Некоторые фолловеры назвали наряд артистки «нелепым», другие участники дискуссии сравнили костюм певицы с клоунским нарядом.

На опубликованной фотографии Валерия запечатлена в кожаных бриджах и удлиненном пиджаке, а также красных лакированных сапогах.

«Одеяние — ни к селу, ни к городу; разве что для клоуна. Простите за прямолинейность», — написала участница обсуждения @_tayloranna_7.

Певица не осталась в стороне, а ответила фолловерам, подчеркнув, что «авторитетное» мнение некоторых людей ей «очень ценно».

Некоторые комментаторы буквально умоляли певицу поменять стилиста из-за образов артистки.

«Валерия, вы мне очень нравитесь, но, прошу вас, поменяйте стилиста. Я не думаю, что такой костюм может вам понравиться», — просила @mezina3209.

Впрочем, далеко не все согласились с «критиками», отметив, что в этом наряде Валерия выглядит «великолепно» и «шикарно».

Ранее российская исполнительница Валерия в откровенном наряде поразила поклонников смелым образом.