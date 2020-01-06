«Золотой глобус» за лучший драматический фильм получила кинокартина «1917»

Лос-Анджелес, 6 января. Военная драма о Первой Мировой войне «1917» получила кинопремию «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм». Кинокартина режиссера Сэма Мендеса рассказывает о двух солдатах, которым поручена смертельно опасная миссия.

Всего на премию в данной номинации претендовали четыре фильма. Это «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Джокер» Тодда Филлипса, «Брачная история» Ноа Баумбаха и «Два папы» Фернанду Мейреллиша, сообщает ТАСС.

Напомним, вручение 77-ой кинопремии «Золотой глобус» проходит в городе Беверли-Хиллз, штат Калифорния. В этом году лидерами по количеству номинаций стали два фильма. Это «Брачная история» номинированная в шести категориях, а также кинокартина «Ирландец», номинированная в пяти категориях.

Актер Рассел Кроу получил премию «Золотой глобус» за роль в сериале «Самый громкий голос», однако не приехал получать ее из-за пожаров в Австралии, пишет «Газета.ru».