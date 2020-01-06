Трамп пригрозил Ираку санкциями. События дня. ФАН-ТВ

Гуайдо покидает свой пост Хуан Гуйдо покидает свой пост. Новым спикером парламента Венесуэлы стал Луис Парра. За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов. Полномочия нового руководства продлятся два года. Прежний спикер парламента занимал высокую должность год, и прославился вовсе не громкими законодательными инициативами, которые изменили бы жизнь страны к лучшему. В январе 2019 он объявил себя временным президентом республики. Оппозиционера поддержали США и ряд других государств Евросоюза. Легитимного главу Венесуэлы признали Россия, Китай, Куба. Президент Боливарианской республики Николас Мадуро в попытке госпереворота обвинил Вашингтон, а Гуайдо назвал марионеткой США. И, похоже, нынешнее решение депутатов оппозиционер никак принять не может. После выборов он собрал заседание, где получил лишь поддержку своих соратников.

Итоги выборов президента в Хорватии В Хорватии подводят итоги выборов президента. После обработки почти 100% бюллетеней победу одерживает представитель оппозиционной Социал-демократической партии, бывший премьер министр Зоран Миланович. Его поддержали более 52% избирателей. Нынешний президент Колинда Грабар-Китарович набрала чуть больше 47%. К слову, она уже поздравила с победой своего конкурента и отметила, что ожидает цивилизованной передачи власти. Как рассказали в Госизбиркоме Хорватии, данные о выборах пока не окончательные. Точные цифры станут известны после получения информации с участков, расположенных за рубежом.

США пригрозили Ираку санкциями США грозят Ираку не только разрушительными атаками, но и санкциями. К тому же президент Штатов Дональд Трамп заявил, что его войска не покинут республику, пока Багдад не заплатит за построенную авиабазу. А она, по словам главы Белого дома, обошлась в миллиарды долларов. И без того сложные отношения между странами обострились в конце года, когда США нанесли авиаудары по пяти объектам движения «Хезболла». А 3 января, по распоряжению Трампа, начались ракетные обстрелы. Их жертвой стал иранский генерал Касема Сулеймани. Взрывы снарядов вблизи Багдада прозвучали и накануне. Как сообщают местные СМИ, цель атак — американское посольство.