Народный артист России Пискунов умер на 74-м году жизни

Москва, 6 января. Народный артист РФ Геннадий Пискунов умер на 74-м году жизни в одном из столичных медицинских учреждений. Об этом рассказали журналистам в воскресенье в пресс-службе Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац.

«Геннадий Венедиктович скончался», — передает ТАСС слова представителя пресс-службы.

В настоящее время дата и место траурной церемонии не уточняются.

Как отметила заведующая труппой театра Ольга Толоконникова, Пискунов был легендой театра Сац и человеком-эпохой.

Напомним, Геннадий Пискунов закончил ГИТИС. Играл на сценах Московского театра оперетты, в театрах Тамбова и Саратова. В ходе учебы приступил к работе в Детском музыкальном театре имени Сац.