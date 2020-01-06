Тарантино получил «Золотой глобус» в категории «Лучший сценарий»

Беверли-Хиллз, 6 января. Голливудский режиссер Квентин Тарантино получил кинопремию «Золотой глобус» в категории «Лучший сценарий» за работу над художественной лентой «Однажды в… Голливуде». 77-я церемония вручения награды прошла сегодня в Калифорнии, онлайн-трансляцию мероприятия вела телевизионная компания NBC.

Действие ленты разворачивается в Лос-Анджелесе в 1969 году на фоне событий, связанных с бандой преступника и создателя секты «Семья» Чарльза Мэнсона, а также убийства супруги режиссера Романа Полански — актрисы Шэрoн Тейт. Главные герои картины — актер второсортных вестернов Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт).

Параллельно с 56-летним Тарантино на победу в этой номинации претендовали американский режиссер Ноа Баумбак, выступивший в качестве сценариста фильма «Брачная история», а также южнокорейские режиссеры Пон Джун Хо и Хан Джин Вон — за сценарий к триллеру «Паразиты». Кроме того, в этой номинации были представлены Энтони МакКартен за сценарий к картине «Два папы» и Стивен Зеллиан — за сценарий к «Ирландцу».

Ранее сообщалось, что «Паразиты» Пона Чжун Хо получили «Золотой глобус» как лучшая картина на иностранном языке.