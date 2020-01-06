Сирийский металлообрабатывающий завод в Алеппо планирует расширять производство

Алеппо, 6 января. В сирийском городе Алеппо готовится к расширению крупнейший завод, занимающийся металлообработкой. Руководство предприятия планирует выйти на строительный рынок, а также выпускать товары для дома.

Завод был построен год назад, открыл выпуск нефтяные резервуары, металлические фермы и оборудование для станков. По словам руководства, при старте на производстве остро не хватало специалистов, особенно инженеров. Сейчас на предприятии работает более 500 человек.

«Наши основные заказчики — это предприятия нефтедобывающей отрасли, сельского хозяйства, но мы вскоре планируем выйти и на рынок товаров для строительных компаний, а также делать товары для дома, посуду», – цитирует ТАСС директора завода Виктора Эмиля Бттыха.

Сырье на завод поступает из России, Украины и Ирана. Как и раньше, наблюдаются проблемы с количеством сотрудников. В настоящее время предприятие организовало курсы профподготовки.

«Меня всему научили уже здесь, я один в семье, отец работает таксистом, зарабатывает не очень много, поэтому почти все деньги отдаю родителям», – пояснил местный жители Абдулвахаб Фарвади, прошедший обучение на курсах сварщика.

Напомним, в конце ноября вторая по мощности гидроэлектростанция «Тишрин» в сирийской провинции Алеппо взята под контроль властями. ГЭС и прилегающие к электростанции территории были освобождены благодаря мужеству сирийского народа, пишет «Газета.ru».