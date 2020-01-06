Российские хоккеисты сыграют с Швецией, США, Чехией и Австрией на МЧМ-2021

Москва, 6 января. После победы сборной Канады на Молодежном чемпионате мира — 2020 (МЧМ) стал известен состав групп, которые примут участие на мировом первенстве в 2021 году.

Так, в группе А соперниками станут: победитель прошедшего МЧМ, а также Финляндия, Швейцария, Словакия и Германия. В группе В российская сборная сыграет с командами Швеции, США, Чехии и Австрии, сообщает «Чемпионат.com».

Молодежный чемпионат мира — 2020 проходил с 26 декабря по 5 января в чешском городе Острава. В финальной схватке, проходившей на ČEZ Арена, команда Валерия Брагина обидно проиграла сборной Канады со счетом 3:4, ведя по ходу встречи. В битве за бронзовые награды сборная Швеции победила команду Финляндии (3:2).

В следующем году молодежное первенство мира примут канадские Эдмонтон и Ред-Дир.