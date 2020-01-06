Степаненко после развода с Петросяном отказалась от участия в его шоу

Москва, 6 января. Юмористка Елена Степаненко отказалась участвовать в съемках шоу своего экс-супруга Евгения Петросяна. Об этом сообщила актриса «Петросян-шоу» Оксана Невежина.

По ее словам, артистку неоднократно звали на съемки, однако на постоянно отказывалась от предложений, пишет РИА Новости.

«Это точная информация. Мне Евгений Ваганович говорил, что он очень много раз приглашал Елену Григорьевну сниматься в «Петросян-шоу», но она отказывается», – заявила Невежина в эфире Первого канала.

Ранее юморист Евгений Петросян отреагировал на ток-шоу «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым, в которой обсуждалась его личная жизнь. Как пишет «Газета.ru», артист назвал 99% сказанного в ней ложью, а приглашенных в студию экспертов «старыми маразматиками».

Напомним, с бывшей женой, артисткой Еленой Степаненко Петросян развелся в ноябре 2018 года. Возможной причиной размолвки могли стать отношения юмориста с его помощницей. Девушка приехала в столицу из Тулы и поначалу занималась ведением сайта Степаненко, а со временем заняла должность директора театра Петросяна.

Развод артистов прошел не совсем мирно. Степаненко пыталась отсудить у бывшего супруга часть имущества.