Бондарчук назвал «Вторжение» «блокбастером человеческих чувств»

Москва, 6 января. Кинорежиссер Федор Бондарчук рассказал о смысле своего нового фильма «Вторжение».

По словам Бондарчука, в кинофильме, являющемся продолжением его предыдущей работы «Притяжение», говорится о различных человеческих чувствах.

«Если первая картина («Притяжение» — Прим. ФАН) — маленький фильм о любви, то второй — блокбастер человеческих чувств. Именно человеческих чувств: благодарность, принятие кого-то другого. Я же по-прежнему «Зеркало» (фильм «Зеркало» режиссера Андрея Тарковского — Прим. ФАН) все пытаюсь поставить: это не инопланетяне, а мы», — цитируют Бондарчука «Известия».

Режиссер добавил, что в предыдущей картине важной темой было «принятие других по цвету кожи, вероисповеданию или гендеру», а в новой работе он попытался «собрать приметы сегодняшнего времени» и предложить зрителю осмыслить их вместе с автором.

«Вторжение» — и про технологии, и про сегодняшнее время. Надеюсь, там нет «указательного пальца», мол, так надо, а так не надо, то есть я вам как будто советую или говорю, как делать. Я вообще этого в искусстве не люблю. Выводы давайте делать вместе или хотя бы начнем дискуссию», — отметил он.

Фильм «Вторжение», премьера которого в России состоялась 1 января, продолжает историю об инопланетянах, высадившихся в московском районе Чертаново. Главная героиня, которую сыграла Ирина Старшенбаум, оказывается в роли подопытного кролика в инопланетной лаборатории, где ученые и военные разбираются в ее чувствах и эмоциях.