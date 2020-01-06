Эксперт прокомментировал Nation News обряд подкладывания фото живых людей в могилы

Москва, 6 января. Специалисты прокомментировали Nation News обряд подкладывания фотографии живого человека к могилам. По их мнению снимок, оставленный на свежей могиле, способен сильно навредить человеку, изображенному на фото.

«Все начинается с депрессии, а затем силы покидают человека. Он начинает болеть, а врачи не могут определить причину», — рассказал Nation News специалист по «белой» магии.

Оказывается, что в Сети описано множество случаев, когда люди находили свои снимки на чужих могилах, становясь жертвами порчи и ритуала. Однако вместе с тем на отдельных форумах в Интернете говорится, что фотография «жертвы» непосредственно на кладбище не может повредить человеку. Но снимок закопан в землю свежей могилы, или положен в гроб к покойнику, то последствия могут быть серьезными.

При этом специалисты отмечают, что защитить себя от подобного вида порчи можно. Особенно если ваше фото найдет кто-то другой на кладбище. Однако если же вы стали очевидцем подобного, трогать находку нежелательно. Но если вы пожелаете убрать фото, вашей лучшей защитой станет отсутствие веры в то, что это может вам как-то повредить.

«На 100% это, может, и не подействует, но поможет избежать более серьезного вреда», – поясняют эксперты.

Если же вы узнали, что ваша фотография находится на могиле усопшего человека, эксперты советуют заказать в церкви три молебна о здравии, которые должны пройти на одной неделе. После чего жертве порчи необходимо раздать в разных местах нищим милостыню, затем пойти на кладбище, у ворот трижды прочитать заговор от порчи, а потом сразу же вернуться домой и до утра хранить молчание.

Стоит отметить, что научного подтверждения влияния ритуала подкладывания фотографий нет.