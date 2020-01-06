Трамп снова пригрозил уничтожить культурные объекты Ирана

Вашингтон, 6 января. Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил нанести удар по культурным объектам Ирана в случае атаки со стороны исламской республики.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, Трамп подтвердил намерение нанести удар по иранским культурным объектам в ходе общения с журналистами. Президент США заявил, что в случае атаки со стороны Тегерана «ответные меры будут большими».

«Если это (атака Ирана — прим. ФАН) случится, то это случится. Если они что-то сделают, ответные меры будут большими», — сказал Трамп.

В субботу в своем Twitter глава Белого дома написал, что США «взяли на прицел» 52 иранских объекта, включая объекты культурного наследия.

«Некоторые из них имеют очень важное значение для Ирана и иранской культуры, и эти цели, и сам Иран, получат очень быстрый и очень жесткий удар. США не хотят больше угроз», — заявил американский президент.

Твит Трампа вызвал тревогу у ряда политиков и экспертов, которые указали, что нанесение ударов по подобным объектам противоречит нормам международного права. По словам госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео, США «будут действовать по закону».

Напомним, уничтожением памятников истории и культуры на Ближнем Востоке ранее «отметились» террористы «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), которые срыли бульдозерами древние города на территории Ирака, разрушили храмы и арки в сирийской Пальмире, взорвали множество древних шиитских мечетей.

1 Организация запрещена на территории РФ.