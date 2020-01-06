СНБ Армении задержала автора фейка о поздравлении Трампа с «успешной» иранской операцией

Ереван, 6 декабря. Служба Нацбезопасности Армении вычислила и задержала мужчину, который подозревается в распространении ложной информации о поздравлении, якобы направленном армянским премьером Николом Пашиняном президенту США Дональду Трампу в связи с операцией против Ирана.

Как поясняют в пресс-службе СНБ, была установлена личность мужчины, который вел поддельную страницу в Facebook под именем Дианы Арутюнян. При помощи нее он растиражировал новость, ставшую угрозой для национальной безопасности Армении.

Подозреваемый был задержан и допрошен. Он объяснил, что поводом для запуска фейковой новости стали его оппозиционные взгляды и желание дискредитировать власть. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армяноязычная фейковая страница распространяет лживую новость о том, что он якобы поздравил президента США Дональда Трампа с организацией «успешной» антииранской операции. Эта информация быстро стала трендом в азербайджанской прессе.

По словам премьер-министра, из азербайджанской прессы новость попала в иранские СМИ и стала «источником антиармянского вдохновения некоторых сил».

Фейковая новость была создана на фоне убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани. Высокопоставленный иранский военный погиб в результате ракетного удара американских вооруженных сил в пригороде столицы Ирака Багдада.

Парламент Ирака уже одобрил резолюцию с просьбой о выводе войск США. Сейчас в Ираке находится примерно 5200 американских солдат, пишет «Газета.ru».