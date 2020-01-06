«Паразиты» Пона Чжун Хо получили «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке

Лос-Анджелес, 6 января. Фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пона Чжун Хо получил американскую кинопремию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Фильм «Паразиты» повествует о социальном расслоении в южнокорейском обществе, рассказывая историю двух семей. Одна из них живет в грязном подвале и перебивается случайными заработками, вторая занимает шикарный особняк. Их судьбы пересекаются, когда молодой житель «дна», подделав диплом о высшем образовании, устраивается работать репетитором к тем, кому больше повезло в этой жизни.

Конкурентами киноленты из Южной Кореи выступили фильмы «Прощание» Лулу Ванг, «Отверженные» Ладжа Ли, «Боль и слава» Педро Альмадовара и «Портрет девушки в огне» Селин Сьяммы.

В шорт-лист этой категории попали также сразу шесть российских фильмов, но ни один из них не вошел в окончательный список номинантов.

77-я церемония вручения «Золотого глобуса» проходит в Беверли-Хиллз (штат Калифорния). Премия ежегодно присуждается членами Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных в Голливуде, за лучшие работы в области кино и телевидения.

Пон Чжун Хо — один из самых известных за рубежом южнокорейских режиссеров. В 2007 году получил премию «Золотой ворон» на кинофестивале в Брюсселе. Летом прошлого года его «Паразиты» были признаны лучшим фильмом на Каннском кинофестивале, где киноленте присудили «Золотую пальмовую ветвь».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что режиссер Квентин Тарантино получил «Золотой глобус» за лучший сценарий за работу над фильмом «Однажды в… Голливуде».