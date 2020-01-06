Рассел Кроу получил «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль в мини-сериале»

Лос-Анджелес, 6 января. Американский актер Рассел Кроу получил кинопремию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль в мини-сериале и телефильме».

Кроу получил американскую кинопремию за роль в сериале «Самый громкий голос». Его соперниками были Джарел Харрис за работу в сериале «Чернобыль», Сэм Рокуэлл («Фосси»), Саша Барон Коэн («Шпион») и Крис Эббот («Уловка 22»).

Церемония вручения «Золотого глобуса» проходит в Беверли-Хиллз (штат Калифорния). Премия ежегодно присуждается Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, в 25 категориях, охватывающих кинематограф и телевидение.

На этот раз в шорт-лист в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» попали сразу шесть российских фильмов, но ни один из них не вошел в число номинантов. Лидерами по количеству номинаций стали «Брачная история» Ноа Баумбака и «Ирландец» Мартина Скорсезе, которые претендовали на премию в шести и пяти категориях соответственно, включая «Лучший драматический фильм».

Рассел Кроу родился в 1964 году в Новой Зеландии. В молодости занимался музыкой, а в 1990 году получил первую роль в кино в фильме «Перекресток», после чего ему начали поступать приглашения от американских режиссеров.

В 2000 году Кроу получил премию «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за роль полководца Максимуса в фильме Ридли Скотта «Гладиатор». В 2014 году он выступил режиссером, сняв фильм «Искатель воды», в котором также исполнил главную роль.