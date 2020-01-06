Церемония вручения кинопремии «Золотой глобус» стартовала в Беверли-Хиллз

Лос-Анджелес, 6 января. В городе Беверли-Хиллз, штат Калифорния, началась церемония вручения 77-й кинопремии «Золотой глобус», которая является второй по престижности в США после «Оскара». В этом году лауреаты будут объявлены в 25 различных категориях.

Статуэтки будут вручены «Лучшему режиссеру», за «Лучшую женскую роль в драматическом фильме», за «Лучшую мужскую роль в драматическом фильме», «Лучшему анимационному фильму» и другие.

В этом году лидерами по количеству номинаций стали два фильма. Это «Брачная история» американского режиссера Ноа Баумбака, номинированная в шести категориях, а также кинокартина «Ирландец» Мартина Скорсезе, номинированная в пяти категориях, сообщает ТАСС.

Кроме того, известно, что почетная премия имени Сесиля Де Милля, которую вручают за жизненные достижения в области кинематографа, достанется Тому Хэнксу. На номинацию «Лучший фильм в иностранном языке» претендовали сразу шесть российских кинокартин, однако ни одна из них не была включена в финальный список номинантов.

Среди номинантов в категории «Лучший мини-сериал или телефильм» находится художественный сериал «Чернобыль» о трагедии, произошедшей в СССР на Чернобыльской АЭС в 1986 году, пишет «Газета.ru».