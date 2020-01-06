Лобода назвала солиста Rammstein «своим» и спела на немецком песню про елочку

Москва, 6 января. Украинская певица Светлана Лобода поздравила с днем рождения солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна и исполнила на немецком языке песню «Маленькой елочке холодно зимой».

Лобода опубликовала в своем Instagram фрагмент из шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Пост она сопроводила поздравлением Линдеманна с днем рождения, в котором назвала лидера Rammstein «своим».

«Happy Birthday my Till Lindemann (С днем рождения, мой Тилль Лиднеманн — прим. ФАН)», — написала певица.

В ноябре прошлого года ее изображение оказалось на постере Rammstein с названием музыкального коллектива и перечислением имен: Тилль Линдеманн, Петер Тэгтгрен, Лобода и Петер Стормаре.

На плакате певицу в легком платье несет на руках космонавт, входящий через дверь, сквозь которую виднеется космос.

Постер был посвящен новому клипу Линдеманна на песню «Frau & Mann» (Женщина и мужчина), размещенному в Youtube.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Лобода «попрощалась» со своим старым стилем.