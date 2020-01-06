Лолита рассказала, как в молодости уснула и сорвала новогоднее выступление

Москва, 6 января. Певица и артистка Лолита Милявская рассказала, как однажды она случайно сорвала новогоднее выступление. Неприятный инцидент произошел на заре ее карьеры.

По словам исполнительницы, тогда она еще училась в тамбовском институте и подрабатывала на елках. В новогоднюю ночь Лолита должна была выступать в ресторане.

«К полуночи все уже были без сил. Помню, я выпила бокал венгерского вина и уснула в коробке из-под него», – заявила она в интервью изданию «Собеседник».

Пропавшую певицу стали искать организаторы выступления. Требовалось срочно начать программу, однако Лолита не смогла провести шоу. По словам артистки, ее хватило лишь на то, чтобы за десять минут до наступления праздника объявить о том, что пришел Новый год.

«Потом мне было жутко стыдно», ­– объясняет Лолита.

Ранее популярная певица Лолита, которая заметно преобразилась после развода с тренером Дмитрием Ивановым, раскрыла секрет потери лишних килограммов. По словам звезды, она не сидит ни на каких диетах.

Лолита Милявская также вошла в пятерку самых высокооплачиваемых российских артистов на корпоративах в 2019 году. Об этом сообщает «Газета.ru». Примечательно, что в этот список вошли те же звезды, что и десять лет назад.