Бывший сотрудник ЦРУ Морелл предрек гибель американцев из-за убийства Сулеймани

Вашингтон, 6 января. Бывший заместитель директора ЦРУ Майкл Морелл заявил, что убийство генерала Касема Сулеймани приведет к гибели американских граждан.

Морелл высказал мнение, что за убийство Сулеймани Вашингтону придется «дорого заплатить».

«Последствием этого будет множество мертвых американцев, мертвых американских граждан. Возможно, в течение ближайших нескольких дней в любом из мест, где есть подконтрольные Ирану силы. Ирак — наиболее вероятное место. А также Ливан, Бахрейн и другие страны Ближнего Востока», — заявил он.

Экс-замглавы ЦРУ отметил, что совершенное США убийство высокопоставленного иракского военного — «опасный прецедент», на который не решались предшественники Дональда Трампа на посту президента Соединенных Штатов. Морелл считает, что месть Ирана может настигнуть американских чиновников в любой точке мира, включая территорию США.

Генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в Багдаде в результате операции, проведенной американскими вооруженными силами по личному распоряжению Трампа. Поводом для убийства стало якобы участие генерала в организации нападений на посольство США в Ираке.

МИД Ирака назвал случившееся нарушением государственного суверенитета и заявил, что не допустит использования территории республики для нападения на третьи страны. Иран пообещал отомстить за убийство генерала.

В министерстве иностранных дел России раскритиковали действия США, предупредив, что убийство Сулеймани обострит ситуацию на Ближнем Востоке. В разговоре с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что Вашингтон нарушил принципы международного права.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Иран готовит удары по военным объектам США в ответ на убийство Сулеймани.